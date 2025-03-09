В IBU отреагировали на призыв главы МОК допустить россиян

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин отреагировал на призыв президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха изучить возможности допуска россиян к квалификационным олимпийским турнирам Игр-2026. Его слова приводит РИА Новости.
«Решение конгресса от 2022 года остается в силе», — сказал он, подтвердив сохранение отстранения россиян.
Ранее Бах заявил: «Миссия олимпийского движения — объединять». Глава МОК добавил, что федерациям зимних видов спорта необходимо очень внимательно изучить этот вопрос.
Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU с марта 2022-го.