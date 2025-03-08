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17:41, 8 марта 2025Спорт

Глава МОК призвал изучить возможность допуска россиян на Олимпиаду-2026

Глава МОК Бах призвал изучить возможность допуска россиян на Олимпиаду-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивные федерации изучить возможности допуска россиян до квалификационных олимпийских турниров к Играм 2026 года в Италии. Его слова приводит Reuters.

«Миссия олимпийского движения — объединять», — заявил Бах. Глава МОК добавил, что федерациям зимних видов спорта необходимо очень внимательно изучить этот вопрос.

Ранее МОК обратился с призывом о допуске россиян к Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В организации посчитали, что Олимпийские игры 2024 года в Париже, в которых приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стали успешным прецедентом.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. К летним Играм-2024 представители стран были допущены в нейтральном статусе с рядом оговорок и ограничений.

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