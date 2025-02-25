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18:14, 25 февраля 2025Спорт

МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян до отбора на Игры-2026

МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян до отбора на ОИ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fabrice Coffrini / Pool / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов до отбора на Игры (ОИ) 2026 года в Италии. Об этом сообщает SVT.

По информации источника, МОК обратился по этому вопросу к Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В организации посчитали, что Олимпийские игры 2024 года в Париже, в которой приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стали успешным прецедентом.

Ранее пресс-атташе IBU Кристиан Винклер отреагировал на призыв главы FIS и кандидата в президенты МОК Йохана Элиаша допустить россиян и белорусов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Он подчеркнул, что заявления других федераций никак не влияют на IBU.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU и FIS. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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