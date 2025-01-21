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17:28, 21 января 2025Спорт

В IBU отреагировали на призыв главы FIS допустить россиян к турнирам

Пресс-атташе IBU Винклер: Призыв Элиаша о допуске россиян не влияет на нас
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер отреагировал на призыв главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохана Элиаша допустить россиян и белорусов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Он подчеркнул, что заявления других федераций никак не влияют на IBU. «Статус российских и белорусских биатлонистов не меняется с конгресса IBU в 2022 году, на котором было принято решение об их отстранении», — добавил Винклер.

Ранее на призыв Элиаша отреагировала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Функционер заявила о необходимости дождаться февральского заседания FIS, на котором совет организации примет решение.

20 января Элиаш заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже. Там представители двух стран выступали в нейтральном статусе.

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