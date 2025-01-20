Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
1:0
Перерыв
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Челси
Сегодня
23:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Мальорка
Испания — Примера|20-й тур
Колорадо Эвеланш
Сегодня
23:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Арина Соболенко
Завтра
11:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Australian Open (ж)
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:36, 20 января 2025Спорт

Вяльбе отреагировала на призыв главы FIS допустить россиян к турнирам

Вяльбе призвала дождаться заседания FIS после слов ее главы о допуске россиян
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила призыв главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохана Элиаша допустить россиян и белорусов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Ее слова приводит Odds.ru.

Функционер заявила о необходимости дождаться февральского заседания FIS, на котором совет организации примет решение. «Потому что президент международной федерации такие решения единолично не принимает», — отметила Вяльбе.

Ранее Элиаш заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже. Там представители двух стран выступали в нейтральном статусе.

В сентябре 2023 года Вяльбе сделала заявление об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Она посчитала, что без флага и гимна россиянам стоит отказаться от соревнований. Позже функционер неоднократно подтверждала свою позицию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше