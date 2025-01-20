Вяльбе отреагировала на призыв главы FIS допустить россиян к турнирам

Вяльбе призвала дождаться заседания FIS после слов ее главы о допуске россиян

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила призыв главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохана Элиаша допустить россиян и белорусов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Ее слова приводит Odds.ru.

Функционер заявила о необходимости дождаться февральского заседания FIS, на котором совет организации примет решение. «Потому что президент международной федерации такие решения единолично не принимает», — отметила Вяльбе.

Ранее Элиаш заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже. Там представители двух стран выступали в нейтральном статусе.

В сентябре 2023 года Вяльбе сделала заявление об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Она посчитала, что без флага и гимна россиянам стоит отказаться от соревнований. Позже функционер неоднократно подтверждала свою позицию.