Вяльбе сделала заявление об участии россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе

Вяльбе заявила, что россиянам нельзя участвовать в ОИ в нейтральном статусе

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сделала заявление об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе заявила, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх (ОИ). «Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», — подчеркнула она.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны самостоятельно принять решение об участии в Олимпиаде в 2024 году. Он подчеркнул, что прежде всего нужно руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Однако окончательное решение об участии россиян в Играх в Париже еще не принято.