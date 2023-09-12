Путин предложил спортсменам самостоятельно решить вопрос об участии в Олимпиаде

Путин: спортсмены должны самостоятельно решить вопрос об участии в Олимпиаде

Российские спортсмены должны самостоятельно принять решение об участии в Олимпиаде в 2024 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации», — сказал он и добавил, что спортсмены, готовившиеся к состязаниям десятилетиями, должны принять определенные решения сами.

В конце июля министр спорта России Олег Матыцин высказался о шансах представителей страны на участие в летних Олимпийских играх 2024 года. По словам функционера, в этом вопросе еще не все потеряно.

26 июля президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление об участии россиян в Играх 2024 года. Он отметил, что решение о допуске спортсменов будет зависеть от развития ситуации.