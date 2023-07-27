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12:33, 27 июля 2023Спорт

Министр спорта высказался о шансах России на участие в Олимпиаде-2024

Министр спорта Матыцин заявил, что в вопросе участия России в ОИ-2024 не все потеряно

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о шансах представителей страны на участие в летних Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам функционера, в этом вопросе еще не все потеряно. «Олимпиада — одно из главных спортивных событий, будем надеяться, что сможем поучаствовать. Под каким флагом? Российским, другого у нас нет», — заявил Матыцин.

26 июля президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление об участии россиян в Играх 2024 года. Он отметил, что решение о допуске спортсменов будет зависеть от развития ситуации.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Алексей Гусев
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