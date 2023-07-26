Глава МОК сделал новое заявление об участии россиян в Олимпиаде-2024

Глава МОК Бах заявил, что решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 не примут в октябре

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление об участии россиян в Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Бах заявил, что решение об участии россиян будет зависеть от развития ситуации. Он подчеркнул, что национальные федерации выполняют условия для обеспечения участия нейтральных спортсменов, однако нужно и дальше следить за ситуацией. «Опираясь на результат, мы затем примем в свое время решение, и это не произойдет в октябре», — добавил глава МОК.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.

