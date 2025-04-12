Россиянам назвали неочевидные причины головной боли

Невролог Панков: Спровоцировать головную боль может перенапряжение мышц шеи

Головные боли могут возникать по разным причинам, в том числе спровоцировать их может перенапряжение мышц шеи, предупредил невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков. Этот и некоторые другие неочевидные провокаторы головной боли врач назвал «Ленте.ру».

Панков объяснил, что из-за чрезмерного напряжения и сокращения мышц головы и шеи возникают так называемые головные боли напряжения. Также, по его словам, вызвать их могут стресс или высокие интеллектуальные нагрузки. Врач отметил, что, как правило, головные боли напряжения проявляются двухсторонней болью давящего или стягивающего характера.

При этом причины мигрени — приступов пульсирующей односторонней головной боли, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету, до конца не изучены, обратил внимание невролог. «В настоящее время принято считать, что мигрени начинаются из-за аномальной мозговой активности, временно влияющей на нервные сигналы, химические вещества и кровеносные сосуды в мозге», — уточнил он.

При возникновении головных болей этого типа Панков рекомендовал обратиться к неврологу, чтобы определить причину и назначить соответствующее лечение. Он предупредил, что без соответствующей терапии мигрени могут участиться, поскольку длительное воздействие боли на нервные рецепторы может привести к более сильному восприятию триггеров, например, света, звуков или стресса.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала облегчающие головную боль продукты. По ее словам, голова может болеть в том числе от голода из-за недостатка глюкозы — тогда помогут продукты, богатые углеводами.