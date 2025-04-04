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15:31, 4 апреля 2025Забота о себе

Диетолог назвала облегчающие головную боль продукты

Диетолог Соломатина посоветовала есть тыкву при высоком давлении
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты могут облегчить головную боль, рассказала диетолог Елена Соломатина. Их она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Соломатиной, голова может болеть в том числе от голода из-за недостатка глюкозы — тогда помогут продукты, богатые углеводами. Если же головная боль возникает при недостатке железа, нужно ввести в рацион мясо, а при болях из-за плохой работы щитовидной железы — морскую рыбу, добавила она.

Если головную боль вызвали нарушение мозгового кровообращения и низкое артериальное давление, можно попить воды и съесть что-то соленое. При высоком давлении Соломатина посоветовала съесть продукт, богатый калием или обладающий мочегонным эффектом, чтобы понизить давление — к примеру, тыкву, зеленые листовые овощи, орехи, какао, финики, томаты. В томате содержится также серотонин, который может облегчить боль, его также можно найти в грибах вешенках, молочных и кисломолочных продуктах, богатых триптофаном, перечислила диетолог.

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При головной боли из-за бессонницы Соломатина порекомендовала добавить в рацион вишню, черешню и киви, содержащие мелатонин, а также бананы, в которых есть серотонин. Иногда, говорит врач, голова может болеть из-за недостатка воды, и тогда стоит восполнить водный баланс, добавив в воду лимон, обладающий тонизирующим эффектом.

Ранее эндокринолог из США Аланна Пейдж предупредила об опасности обезжиренных продуктов питания. По ее словам, диетические продукты увеличивают риск ожирения, а не снижают его.

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