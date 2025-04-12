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14:32, 12 апреля 2025Бывший СССР

Ожесточенные бои у Покровска показали на видео

РВ: Уничтожение боевых машин НАТО у Покровска попало на видео
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Ожесточенные бои у города Покровска показали на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

На видео, сделанных 11 апреля, бойцы группировки войск массово жгут технику, пехоту и артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, на кадры попали боевые бронемашины из стран НАТО и огневые точки.

Красноармейск (Покровск) расположен в ДНР и считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ. Через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, кроме того, от города зависит северо-западная часть ДНР, остающаяся под контролем Украины.

В ночь на 12 апреля в Киеве сообщали о взрывах и воздушной тревоге. Мэр города Виталий Кличко уточнял, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

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