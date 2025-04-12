Глеб Калюжный отправился в ДНР

Актер Калюжный отправился в ДНР на съемки в военном фильме «Малыш»

Актер Глеб Калюжный отправился на территорию ДНР на съемки военного фильма «Малыш». Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора артиста Григория Сухова.

После съемок, в конце мая, Калюжный начнет службу в армии, добавил директор. При этом, обратил внимание Сухов, Калюжный готов пойти в те войска, в которые его распределят.

Ранее стало известно, что Калюжный решил пойти в армию, чтобы избежать уголовного наказания за уклонение от срочной службы.

Актер шесть лет скрывался от призыва и не являлся в военкомат по повесткам. Сообщалось, что звезда «Вампиров средней полосы» попросил отправить его служить в оркестровые войска.