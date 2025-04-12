Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:44, 12 апреля 2025Культура

Глеб Калюжный отправился в ДНР

Актер Калюжный отправился в ДНР на съемки в военном фильме «Малыш»
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Глеб Калюжный

Глеб Калюжный. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Глеб Калюжный отправился на территорию ДНР на съемки военного фильма «Малыш». Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора артиста Григория Сухова.

После съемок, в конце мая, Калюжный начнет службу в армии, добавил директор. При этом, обратил внимание Сухов, Калюжный готов пойти в те войска, в которые его распределят.

Ранее стало известно, что Калюжный решил пойти в армию, чтобы избежать уголовного наказания за уклонение от срочной службы.

Актер шесть лет скрывался от призыва и не являлся в военкомат по повесткам. Сообщалось, что звезда «Вампиров средней полосы» попросил отправить его служить в оркестровые войска.

    Обсудить
    Последние новости

    В крушении украинского F-16 заподозрили собственные силы ПВО

    Зеленский подтвердил уничтожение украинского F-16

    Лавров оценил позицию США по Украине

    Сын Никаса Сафронова рассказал о выполнении неожиданной предсмертной просьбы Паши Техника

    В Германии сочли устаревшим подход Европы к решению украинского кризиса

    Глава IBU ответил на вопрос о возвращении российских спортсменов

    Глеб Калюжный отправился в ДНР

    Лавров оценил титул дипломатической рок-звезды

    Песков ответил на вопрос о подарках Путина Трампу

    Глава НАТО увидел угрозу со стороны России в космосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше