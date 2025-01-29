Обломки беспилотника упали на нефтехимическое предприятие в российском регионе

Обломки БПЛА упали на нефтехимическое предприятие в Нижегородской области

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на нефтехимическое предприятие «Сибур-Кстово» в Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Падение обломков беспилотника вызвало возгорание, к его ликвидации привлечены сотрудники МЧС России. Пострадавших нет, отметили в компании.

По данным официального сайта «Сибур», в Кстово расположена производственная площадка, на которой производят этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.

Утром 29 января Минобороны сообщило о второй по массовости атаке украинских БПЛА по российским регионам. Всего над девятью областями было сбило свыше ста беспилотников.