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09:20, 29 января 2025Россия

Обломки беспилотника упали на нефтехимическое предприятие в российском регионе

Обломки БПЛА упали на нефтехимическое предприятие в Нижегородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на нефтехимическое предприятие «Сибур-Кстово» в Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Падение обломков беспилотника вызвало возгорание, к его ликвидации привлечены сотрудники МЧС России. Пострадавших нет, отметили в компании.

По данным официального сайта «Сибур», в Кстово расположена производственная площадка, на которой производят этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.

Утром 29 января Минобороны сообщило о второй по массовости атаке украинских БПЛА по российским регионам. Всего над девятью областями было сбило свыше ста беспилотников.

ЖЗЛ
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