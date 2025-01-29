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12:57, 29 января 2025Экономика

В Москве расцвела орхидея с лицом обезьяны

В Аптекарском огороде расцвела орхидея с лицом обезьяны
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Аптекарский огород МГУ»

В Москве расцвела орхидея с лицом обезьяны. Об этом сообщили в пресс-службе Аптекарского огорода МГУ.

Орхидея-вампир Дракула, или, как ее еще называют, орхидея-обезьянка, вида Dracula felix (плодовитая) расцвела в Пальмовой оранжерее. «Свое название получила из-за способности образовывать большое количество цветков — сейчас орхидея буквально ими усыпана!» — рассказали в пресс-службе.

Название «орхидея-вампир Дракула» пошло от кроваво-красного оттенка некоторых видов этих цветков — в общей сложности в роду их насчитывается 118. Родина орхидей Дракула — Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор, при этом в конце позапрошлого столетия они являлись популярными оранжерейными растениями в Европе благодаря редкости и готической форме.

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