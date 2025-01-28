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15:22, 28 января 2025Экономика

В Подмосковье в январе выросли грибы

Синоптик Позднякова: погоду в Подмосковье можно сравнить с серединой октября
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Anton Kavashkin / Globallookpress.com

Из-за теплой погоды в Подмосковье, больше напоминающей осеннюю, в конце января выросли грибы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

На фотографии, опубликованной синоптиком, можно увидеть дерево с опятами на нем. Позднякова уточнила, что необычное явление заметили на даче на юге Московской области.

«В текущем январе в Подмосковье все не по правилам: от снежного покрова остались лишь воспоминания, на улице тепло, как в апреле. Но и этого природе оказалось мало. На юге Подмосковья, на дачных участках, появились грибы. И это не весенние сморчки или строчки, а настоящие опята», — написала она, добавив, что погода в столичном регионе сейчас также похожа на ту, что характерна для середины октября.

Ранее климатолог Алексей Кокорин предсказал, что к середине XXI века аномально теплые зимы в стране будут приходить вдвое-втрое чаще.

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