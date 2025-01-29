Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 29 января 2025Мир

В Германии подняли вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину

В бундестаге подняли вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Martin Schutt / Globallookpress.com

Член бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Хунко поднял вопрос о возможности отправки европейских миротворцев с миссией на Украину. Об этом говорится в обращении депутата к правительству ФРГ, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«В какой степени федеральное правительство считает отправку так называемых европейских "миротворцев" на Украину подходящей для обеспечения или поддержания возможного прекращения огня, несмотря на высокие риски, и рассматривает ли оно участие Бундесвера в такой зарубежной операции?» — говорится в парламентском запросе Хунко.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Европа может отправить миротворцев на Украину из-за нехватки денег на оказание дальнейшей военной помощи.

«Для испытывающих нехватку средств европейских государств отправка войск может быть более реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи», — отмечалось в материале издания.

До этого журнал Politico со ссылкой на источники сообщал, что в Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и об отправке до 50 тысяч солдат из пяти-шести европейских стран для охраны «демаркационной линии».

При этом неназванный высокопоставленный французский военный офицер заявил изданию, что какие бы рамки ни были выбраны, они, скорее всего, появятся очень скоро из-за желания президента США Дональда Трампа «дипломатических побед в течение первых 100 дней».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массированно атаковали дронами российские регионы. В Смоленской области они пытались ударить по объекту ядерной энергетики

      Марочко рассказал о саботаже ВСУ у Волчанска

      Блогер рассказал о пугающих мексиканцев мифах о России

      В ЛНР рассказали о попытках ВСУ контратаковать в Харьковской области

      Украина выпустила по России свыше сотни беспилотников

      Четырех подозреваемых задержали за избиение прохожих в российском городе

      В ДНР сообщили о прекращении существования оборонявшей Великую Новоселку бригады ВСУ

      Беспилотник пытался ударить по Калужской области

      На побережье Финляндии выбросило неизвестное белое вещество

      Ирландский журналист назвал Украину прогнившей насквозь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше