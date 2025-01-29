В Германии подняли вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину

В бундестаге подняли вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину

Член бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Хунко поднял вопрос о возможности отправки европейских миротворцев с миссией на Украину. Об этом говорится в обращении депутата к правительству ФРГ, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«В какой степени федеральное правительство считает отправку так называемых европейских "миротворцев" на Украину подходящей для обеспечения или поддержания возможного прекращения огня, несмотря на высокие риски, и рассматривает ли оно участие Бундесвера в такой зарубежной операции?» — говорится в парламентском запросе Хунко.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Европа может отправить миротворцев на Украину из-за нехватки денег на оказание дальнейшей военной помощи.

«Для испытывающих нехватку средств европейских государств отправка войск может быть более реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи», — отмечалось в материале издания.

До этого журнал Politico со ссылкой на источники сообщал, что в Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и об отправке до 50 тысяч солдат из пяти-шести европейских стран для охраны «демаркационной линии».

При этом неназванный высокопоставленный французский военный офицер заявил изданию, что какие бы рамки ни были выбраны, они, скорее всего, появятся очень скоро из-за желания президента США Дональда Трампа «дипломатических побед в течение первых 100 дней».