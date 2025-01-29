Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:38, 29 января 2025Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ призвал новобранцев к бунту против командования

Пленный солдат ВСУ Окопов: Новобранцы должны взбунтоваться против командования
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Попавший в плен к российским военным солдат 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Норик Окопов призвал новобранцев украинской армии к мятежу против командования. Его слова передает ТАСС.

В своем обращении он посетовал на паршивое отношение украинского командования к своим подчиненным. Он сделал вывод, что таким же должно стать отношение и солдат к вышестоящим. Ключевым преимуществом в борьбе с сотрудниками военкоматов он назвал численность потенциальных солдат в любом пункте отбора военнослужащих

«И мы не мясо. Мы тоже люди. У нас тоже есть семьи. У нас тоже есть дети и матери», — сказал пленный.

Ранее Окопов рассказал о палаточном лагере для дезертиров из ВСУ. По его словам, командование украинских войск создало его в Черкассах на сотни человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Звенья одной цепи». В России ответили на слова о подготовке покушения на Путина и напомнили о нападениях на Трампа и Фицо

      В австралийском автофургоне нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак

      Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      16-летняя российская школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

      Мужчина лишился ног после полученного во время готовки ожога

      Российский школьник поджег здание совета депутатов по указке мошенников с Украины

      Лолита заявила об отмене концертов

      В США узнали о попытке кандидата на пост директора Нацразведки скрыть связи с сектой

      Создан робот-медуза на электролите

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше