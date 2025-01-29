Пленный солдат ВСУ Окопов: Новобранцы должны взбунтоваться против командования

Попавший в плен к российским военным солдат 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Норик Окопов призвал новобранцев украинской армии к мятежу против командования. Его слова передает ТАСС.

В своем обращении он посетовал на паршивое отношение украинского командования к своим подчиненным. Он сделал вывод, что таким же должно стать отношение и солдат к вышестоящим. Ключевым преимуществом в борьбе с сотрудниками военкоматов он назвал численность потенциальных солдат в любом пункте отбора военнослужащих

«И мы не мясо. Мы тоже люди. У нас тоже есть семьи. У нас тоже есть дети и матери», — сказал пленный.

Ранее Окопов рассказал о палаточном лагере для дезертиров из ВСУ. По его словам, командование украинских войск создало его в Черкассах на сотни человек.