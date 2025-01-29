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17:39, 29 января 2025Мир

Посол Канады в России ответила на вопрос об экстрадиции ветерана СС Хунки

Посол Тейлор: Россия не обладает юрисдикцией по делу о ветеране СС Хунки
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Ярослав Гуньку

Ярослав Гуньку. Фото: TVA Nouvelles / Wikimedia

Россия не обладает юрисдикцией по делу о ветеране СС Ярославу Хунки (Гунько), поэтому Канада проигнорировала призывы Москвы рассмотреть вопрос о его экстрадиции. Об этом заявила канадский посол в Москве Сара Тейлор в интервью телеканалу RTVI.

«Опять же, рассматривая это дело лишь в первом приближении, поскольку Россия не обладает юрисдикцией в нем, оно не кажется нам особо ценным для рассмотрения. Если — я предполагаю, — но если Польша направит запрос, тогда мы, очевидно, рассмотрим его», — рассказала дипломат.

При этом Тейлор подчеркнула, что канадская сторона не давала какого-либо ответа России. По ее словам, в случае если дело рассматривалось бы властями страны, то ответ на него был бы дан по линии Министерства юстиции.

26 августа прошлого года стало известно, что Хунку разыскивают 15 стран по линии Интерпола. Он был внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. Организации потребовалась десять месяцев, чтобы учесть доводы России и одобрить решения внести Гунько в розыскные листы. Сам ветеран СС был объявлен в России в розыск в октябре 2023 года.

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