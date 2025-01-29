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14:54, 29 января 2025Силовые структуры

Появились подробности коррупционного дела замкомандующего военным округом России

«Ъ»: Показания на замкомандующего ЛВО Муминджанова дал бизнесмен Требунских
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости СКР завершил расследование дела замкомандующего ЛВО Муминджанова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток на сумму почти 20 миллионов рублей, было возбуждено на основании показаний бизнесмена Олега Требунских. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Из показаний предпринимателя, являющегося гендиректором фирм «Военный округ-В» и «Альбатрос-В», следует, что он записывал в блокноты все переданные генералу взятки за заключение контрактов своих компаний с Минобороны. При этом, Требунских отмечает, что денежные вознаграждения не помогли его бизнесу, который лишь потерпел убытки от сотрудничества с военными.

Тем не менее Требунских заключил досудебное соглашение со следствием. Он в прошлом трижды привлекался к уголовной ответственности: за разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и махинации. Под следствием коммерсант дал показания о взяточничестве в отношении начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика и Муминджанова.

Сам замкомандующего ЛВО отрицает свою вину и заявляет, что его оговорили.

Ранее 29 января Следственный комитет России заявил о завершении расследования дела Муминджанова.

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