СКР завершил расследование дела замкомандующего ЛВО Муминджанова

СК: Завершено расследование дела замкомандующего ЛВО Муминджанова

Суд завершил расследование дела заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) Валерия Муминджанова, обвиняемого в крупной взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По версии следствия, отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, генерал-майор содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

Отмечается, что в целях обеспечения приговора на автомобиль и деньги Муминджанова наложен арест.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о содержании обвиняемого под стражей и оставил его в СИЗО до 2 мая 2025 года.