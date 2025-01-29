Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:02, 29 января 2025Силовые структуры

СКР завершил расследование дела замкомандующего ЛВО Муминджанова

СК: Завершено расследование дела замкомандующего ЛВО Муминджанова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Суд завершил расследование дела заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) Валерия Муминджанова, обвиняемого в крупной взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По версии следствия, отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, генерал-майор содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

Отмечается, что в целях обеспечения приговора на автомобиль и деньги Муминджанова наложен арест.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о содержании обвиняемого под стражей и оставил его в СИЗО до 2 мая 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Звенья одной цепи». В России ответили на слова о подготовке покушения на Путина и напомнили о нападениях на Трампа и Фицо

      В российском регионе перед судом предстанут пять мужчин за участие в массовой драке

      В австралийском автофургоне нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак

      Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      16-летняя российская школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

      Мужчина лишился ног после полученного во время готовки ожога

      Российский школьник поджег здание совета депутатов по указке мошенников с Украины

      Лолита заявила об отмене концертов

      Создан робот-медуза на электролите

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше