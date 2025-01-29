Предсказано будущее ипотеки в России

ВТБ: Выдачи ипотеки в России в 2025 году снизятся на треть

В 2025 году выдачи ипотеки в России могут снизиться на треть. Такой прогноз дал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, передает «РИА Новости».

По итогам года выдачи ипотечных кредитов могут составить 3,3 триллиона рублей. При этом около 70 процентов придется на льготные программы.

Ожидается, что драйвером рынка по-прежнему останется семейная ипотека, доля которой составит до 61 процента от общего объема выдач. Специалисты рассчитывают, что ее продажи останутся на уровне 2024 года, или двух триллионов рублей.

«Получение рыночной ипотеки сегодня можно сравнить с восхождением на Эверест: это дорого, рискованно и в некоторых случаях требует удачи. Поэтому россиян, желающих оформить такие кредиты, сегодня немного», — объяснил Горшков. Он добавил, что российские банки сосредоточатся на качестве кредитных портфелей, повышении уровня обслуживания и цифровизация.

Ранее стало известно, что реже всего ипотеку берут россияне, родившиеся в годы Обезьяны, Козы и Петуха по китайскому календарю.