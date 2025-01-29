Принцесса Анна рассказала об ужасном случае с лошадью

Сестра Карла III рассказала о случае с лошадью, сотрясении мозга и потере памяти

74-летняя королевская принцесса Анна, сестра британского монарха Карла III, впервые рассказала об «ужасном случае», произошедшем с ней год назад. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Выступая на мероприятии в ЮАР, Анна упомянула травму головы, которую она получила в июне 2024 года, когда гуляла по своему поместью в Глостершире. Из-за сотрясения мозга ей не удалось объяснить, что произошло. Специалисты считали, что подобную травму могла причинить лошадь или несколько лошадей, бившие ее копытами по голове. Лошадь также могла случайно толкнуть принцессу.

Анна утверждает, что перед несчастным случаем направлялась кормить кур. Ее память так и не восстановилась, поэтому она не знает, что произошло дальше. «Не представляю, как я оказалась в поле, потому что обычно я туда не хожу», — объяснила она. По ее словам, потеря памяти об этом моменте — единственное заметное последствие травмы.

Королевская принцесса Анна родилась в 1950 году. Она является вторым по старшинству ребенком и единственной дочерью королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Титул «королевская принцесса» британские монархи присваивают своим старшим дочерям.

Ранее сообщалось, что принцесса Анна нравится 71 проценту британцев. Такой результат показало социологическое исследование, проведенное аналитической компанией YouGov в апреле 2024 года.

