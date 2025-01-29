Психиатр объяснил причину всплеска интереса к проституткам с инвалидностью

Сексуальное влечение только к женщинам с инвалидностью может указывать на серьезное расстройство личности, считает психиатр, сексолог Алексей Вилков. Возможную причину всплеска интереса к проституткам с физическими недостатками он объяснил в беседе с «Вечерней Москвой».

Вилков считает, что интимный интерес исключительно к женщинам с инвалидностью может говорить о сексуальном расстройстве. «Обычно это бывает у мужчин с расстройством личности, то есть при психопатии, с ярко выраженными акцентуациями характера, с изолированными сексуальными девиациями», — объяснил психиатр.

Специалист уточнил, что девиациями обычно называют сильную тягу к определенному виду нестандартного сексуального поведения. По словам Вилкова, в данном случае о девиации можно говорить, если мужчина вступает в половой контакт только с женщинами с физическими ограничениями. Если же он испытывает возбуждение и может заниматься сексом и с женщинами без инвалидности, то его поведение, вероятнее всего, является условной нормой, заключил врач.

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала мифом утверждение, что проституток посещают только непривлекательные и неудачливые мужчины. По ее словам, большинство готовы платить за секс, чтобы воплотить сокровенные сексуальные фантазии.