Раскрыта суть претензий Роспотребнадзора к магазинам «Светофор»

Востриков: Половина исков Роспотребнадзора относятся к сети «Светофор»

Около половины всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Об этом в эфире «России 24» сообщил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Он объяснил, что эта торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества на рынке за счет низких цен. Однако при этом страдает качество реализуемой продукции. Кроме того, Роспотребнадзор обратил внимание на случаи нарушения законодательства о возвратах товаров, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что проверяющие обнаружили в магазинах этой сети тараканов, мух, пищевую моль, мусор и грязь в загрузочных помещениях. Кроме того, там торговали «просрочкой» и откровенно недоброкачественной продукцией. Еще одним повсеместным нарушением стало соседство пищевых и непищевых товаров на одной полке, а также отсутствие контроля за температурным режимом в зонах скоропортящихся продуктов.

29 января газета «Ведомости» сообщила, что проверки Роспотребнадзора, проводимые с середины января, привели к массовым закрытиям торговых точек дискаунтера «Светофор» в Москве. Соответствующие решения суды приняли уже по четырем искам, работа магазинов приостановлена на срок от 60 до 90 дней.