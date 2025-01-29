Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:09, 30 января 2025Экономика

Раскрыта суть претензий Роспотребнадзора к магазинам «Светофор»

Востриков: Половина исков Роспотребнадзора относятся к сети «Светофор»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Около половины всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Об этом в эфире «России 24» сообщил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Он объяснил, что эта торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества на рынке за счет низких цен. Однако при этом страдает качество реализуемой продукции. Кроме того, Роспотребнадзор обратил внимание на случаи нарушения законодательства о возвратах товаров, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что проверяющие обнаружили в магазинах этой сети тараканов, мух, пищевую моль, мусор и грязь в загрузочных помещениях. Кроме того, там торговали «просрочкой» и откровенно недоброкачественной продукцией. Еще одним повсеместным нарушением стало соседство пищевых и непищевых товаров на одной полке, а также отсутствие контроля за температурным режимом в зонах скоропортящихся продуктов.

29 января газета «Ведомости» сообщила, что проверки Роспотребнадзора, проводимые с середины января, привели к массовым закрытиям торговых точек дискаунтера «Светофор» в Москве. Соответствующие решения суды приняли уже по четырем искам, работа магазинов приостановлена на срок от 60 до 90 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Высокопоставленные силовики задержаны по делу главы «Фонбета». При обыске изъяты два миллиона долларов

      Адвокат оспорил обвинения против сына Порошенко

      Распылившие краску на Стоунхендж вандалы отказались признавать вину

      На Украине немецкий Bergepanzer прикрыли советским «Контактом»

      Раскрыта суть претензий Роспотребнадзора к магазинам «Светофор»

      В Евросоюзе пообещали защищать Данию от Трампа

      Аэропорт Домодедово оказался под иностранным влиянием

      Автора «матери всех санкций» против России посадили на 11 лет в США

      Рогов назвал цель удара ВСУ по Бердянску

      Цены на газ в Европе превысили 550 долларов впервые с ноября 2023 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше