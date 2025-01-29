В Москве допустили закрытие до половины магазинов «Светофор»

«Ведомости»: Московские суды начали закрывать магазины «Светофор» после проверок

Проверки Роспотребнадзора, проводимые с середины января, привели к массовым закрытиям торговых точек дискаунтера «Светофор» в Москве из-за различных выявленных нарушений. Соответствующие решения суды приняли уже по четырем искам, работа магазинов приостановлена на срок от 60 до 90 дней, пишут «Ведомости».

Общим поводом для исков стали нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как следует из постановлений, в магазинах были найдены тараканы, мухи, пищевая моль, мусор, грязь в загрузочном помещении, просроченные товары и недоброкачественная продукция.

Также в закрытых точках на одном стеллаже хранилась пищевая и непищевая продукция, отсутствовали термометры для контроля за температурным режимом. В одном из магазинов проверяющие не допустили к реализации просроченные товары и недоброкачественную продукцию. Нарушения найдены в половине торговых точек

Компания уже закрыла и несколько магазинов, решения по которым пока не приняты. Всего, по данным «Яндекс карт», на 28 января не работали шесть из полутора десятков точек сети в Москве, а по данным 2ГИС — девять из 24. На сайте торговой сети указано, что в Москве были открыты 22 магазина.

Ранее сообщалось о закрытии магазинов «Светофор» в Татарстане и Удмуртии, где также выявили неудовлетворительное санитарное состояние объектов. Внеплановые проверки решили провести после обращения депутата Сергея Лисовского, который заподозрил дискаунтер в продаже некачественной и небезопасной продукции.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш заметила, что приостановка деятельности допускается только при очень серьезных нарушениях. Если их не устранят в отведенный срок, то следующей мерой станет прекращение работы. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что требования надзорного ведомства выглядят выполнимыми, сложность могут создать только сроки устранения нарушений и необходимость инвестиций.

На этом фоне, по его мнению, уже в первом квартале этого года «Светофор» утратит лидерство в сегменте жестких дискаунтеров. Его место займет «Чижик», принадлежащий X5 Group.