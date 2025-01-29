Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:01, 29 января 2025Экономика

В Москве допустили закрытие до половины магазинов «Светофор»

«Ведомости»: Московские суды начали закрывать магазины «Светофор» после проверок
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Проверки Роспотребнадзора, проводимые с середины января, привели к массовым закрытиям торговых точек дискаунтера «Светофор» в Москве из-за различных выявленных нарушений. Соответствующие решения суды приняли уже по четырем искам, работа магазинов приостановлена на срок от 60 до 90 дней, пишут «Ведомости».

Общим поводом для исков стали нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как следует из постановлений, в магазинах были найдены тараканы, мухи, пищевая моль, мусор, грязь в загрузочном помещении, просроченные товары и недоброкачественная продукция.

Также в закрытых точках на одном стеллаже хранилась пищевая и непищевая продукция, отсутствовали термометры для контроля за температурным режимом. В одном из магазинов проверяющие не допустили к реализации просроченные товары и недоброкачественную продукцию. Нарушения найдены в половине торговых точек

Компания уже закрыла и несколько магазинов, решения по которым пока не приняты. Всего, по данным «Яндекс карт», на 28 января не работали шесть из полутора десятков точек сети в Москве, а по данным 2ГИС — девять из 24. На сайте торговой сети указано, что в Москве были открыты 22 магазина.

Материалы по теме:
«Это хуже, чем пилить сук, на котором сидишь» Почему ЦБ не станет замораживать вклады россиян?
«Это хуже, чем пилить сук, на котором сидишь»Почему ЦБ не станет замораживать вклады россиян?
13 января 2025
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут. Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут.Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
24 декабря 2024

Ранее сообщалось о закрытии магазинов «Светофор» в Татарстане и Удмуртии, где также выявили неудовлетворительное санитарное состояние объектов. Внеплановые проверки решили провести после обращения депутата Сергея Лисовского, который заподозрил дискаунтер в продаже некачественной и небезопасной продукции.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш заметила, что приостановка деятельности допускается только при очень серьезных нарушениях. Если их не устранят в отведенный срок, то следующей мерой станет прекращение работы. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что требования надзорного ведомства выглядят выполнимыми, сложность могут создать только сроки устранения нарушений и необходимость инвестиций.

На этом фоне, по его мнению, уже в первом квартале этого года «Светофор» утратит лидерство в сегменте жестких дискаунтеров. Его место займет «Чижик», принадлежащий X5 Group.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

      Мать и двухлетний ребенок стали жертвами атаки дрона ВСУ на жилой дом в российском регионе

      Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области

      В российском регионе мигрантам запретили работать в шести сферах

      Охоту российского снайпера на «Бабу-Ягу» в Курской области сняли на видео

      Российская стюардесса раскрыла содержимое своей рабочей сумки

      «Русская община» прогнала цыганский скот с земли россиянина

      Немцы приготовились экономить

      ФСБ России выявила подпольную лабораторию по производству драгметаллов из вторсырья

      Индия провела 100-й пуск ракеты с космодрома на острове Шрихарикота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше