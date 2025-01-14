Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:20, 14 января 2025Экономика

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в крупной торговой сети

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в торговой сети «Светофор»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в торговой сети «Светофор», говорится в материале «Известий» со ссылкой на источники и документы правительства.

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил службе и Минэкономразвития представить правительству необходимые бумаги. По данным источника газеты, проверку проведут после обращения депутата Сергея Лисовского, который просил кабмин проверить «Светофора», в частности, на продажу некачественной и небезопасной продукции

В декабре специалисты Роспотребнадзора выявили грубые санитарные нарушения в двух ресторанах популярной сети «Моремания» в Москве. Оба заведения опечатали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд социальной справедливости: в Госдуме предложили платить россиянам часть дохода от полезных ископаемых

      В США оценили стоимость покупки Гренландии

      Раскрыты подробности запуска ракет КНДР

      Стало известно о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море

      Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в крупной торговой сети

      В ФССП подтвердили завершение взыскания долга с Блиновской

      Эксперт допустил отстранение США от Украины при одном условии

      В Данию прибыли еще три американских истребителя F-35

      Названы указывающие на недобросовестного автодилера признаки

      Жалующемуся на отсутствие секса в идеальных отношениях пожилому мужчине дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше