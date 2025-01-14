Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в крупной торговой сети

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в торговой сети «Светофор»

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в торговой сети «Светофор», говорится в материале «Известий» со ссылкой на источники и документы правительства.

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил службе и Минэкономразвития представить правительству необходимые бумаги. По данным источника газеты, проверку проведут после обращения депутата Сергея Лисовского, который просил кабмин проверить «Светофора», в частности, на продажу некачественной и небезопасной продукции

В декабре специалисты Роспотребнадзора выявили грубые санитарные нарушения в двух ресторанах популярной сети «Моремания» в Москве. Оба заведения опечатали.