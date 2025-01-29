Раскрыты планы США получить доступ к арсеналу Сирии для передачи оружия Украине

MWM: США хотели получить доступ к арсеналу Сирии для передачи оружия Украине

США хотели получить доступ к арсеналу Сирии после падения режима Башара Асада для передачи оружия Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на источники.

По словам нескольких источников, именно это было главной целью визита бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию после падения режима Асада.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники заявил, что США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле. Израильская сторона проинформировала Россию о том, что речь идет о возврате оружия, предоставленного США, а не о его прямых поставках на Украину.