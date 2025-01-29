Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:41, 29 января 2025Россия

Раскрыты подробности визита Путина на АвтоВАЗ

«Ъ»: Путин посетил АвтоВАЗ и Центр беспилотных систем в Самарской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Президент России Владимир Путин прилетел в Самарскую область, осмотрел завод АвтоВАЗ и Центр беспилотных систем 28 января, пишет «Коммерсантъ».

Президент прибыл в Самару с опозданием в два с половиной часа по запланированному графику, но его приезд все же предстал раньше, чем могло бы быть в других обстоятельствах.

В Центре беспилотных систем его ждали с полудня. Также российский лидер осматривал АвтоВАЗ в Тольятти, интересуясь моделью Lada Iskra брусничного цвета. Генеральный директор Максим Соколов ознакомил его с новинками, включая спортивные модели и новые кроссоверы.

Ранее Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. По словам российского президента, причиной может быть тот факт, что сейчас сложно определить, что из себя представляет машина, произведенная в России, и «как считать этот уровень локализации». При этом он добавил, что у него это представление есть и он лично занимается этим вопросом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги». Путин назвал условия для переговоров с Украиной и окончания СВО

      Украинские дроны попытались атаковать объект ядерной энергетики в российском регионе

      Зеленского призвали отстранить от церемонии памяти жертв холокоста

      Раскрыты подробности визита Путина на АвтоВАЗ

      Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре после атаки дронов в Нижегородской области

      В Белоруссии заявили о неослабевающих провокациях на границе с Украиной

      В российском регионе сбили шесть беспилотников

      Производство электроники в мире оказалось под угрозой из-за конфликта в Африке

      Раскрыта причина желания ЕК ввести новые пошлины против России

      На грузовом судне в Красном море произошел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше