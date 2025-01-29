Раскрыты подробности визита Путина на АвтоВАЗ

«Ъ»: Путин посетил АвтоВАЗ и Центр беспилотных систем в Самарской области

Президент России Владимир Путин прилетел в Самарскую область, осмотрел завод АвтоВАЗ и Центр беспилотных систем 28 января, пишет «Коммерсантъ».

Президент прибыл в Самару с опозданием в два с половиной часа по запланированному графику, но его приезд все же предстал раньше, чем могло бы быть в других обстоятельствах.

В Центре беспилотных систем его ждали с полудня. Также российский лидер осматривал АвтоВАЗ в Тольятти, интересуясь моделью Lada Iskra брусничного цвета. Генеральный директор Максим Соколов ознакомил его с новинками, включая спортивные модели и новые кроссоверы.

Ранее Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. По словам российского президента, причиной может быть тот факт, что сейчас сложно определить, что из себя представляет машина, произведенная в России, и «как считать этот уровень локализации». При этом он добавил, что у него это представление есть и он лично занимается этим вопросом.