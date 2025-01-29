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14:56, 29 января 2025Экономика

Россиян предупредили о рисках проведения ремонта зимой

«Известия»: Ремонт зимой может увеличить затраты на электричество
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Проведение ремонта зимой может оказаться неэффективным и увеличить затраты. О рисках работ по переустройству в это время года россиян предупредил строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, пишут «Известия».

По словам специалиста, зима ограничивает спектр возможных работ. Так, при минусовых температурах лучше не устанавливать окна, радиаторы отопления, так как это потребует долгих согласований, производить покрасочные работы и замену стяжки пола. Также в это время невозможно выполнить штукатурку, потому что не получится качественно проветрить помещение.

«Из минусов зимнего ремонта можно также отметить увеличенное энергопотребление. Световой день зимой очень короткий, и, чтобы продолжать работы, потребуются дополнительные светильники. Расходы на обогрев также влетят в копеечку», — добавил Васильев.

Однако есть виды работ, которые можно проводить вне зависимости от сезона. К таким специалист отнес установку межкомнатных дверей, укладку напольных покрытий, поклейку обоев или установку натяжного потолка, а также замену электрики сантехники.

Ранее стало известно, что около 30 процентов россиян делают ремонт в квартире в кредит или рассрочку. Что касается бюджета на ремонт, то треть готова выделить на переделку жилья сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, еще четверть (24 процента) — от 500 тысяч до миллиона, 13 процентов — от миллиона до полутора.

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