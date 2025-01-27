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09:06, 27 января 2025Экономика

Назван процент делающих ремонт в кредит россиян

«Профи.ру»: Оплатить ремонт в кредит или рассрочку планируют 30 % россиян
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: perfectlab / Shutterstock / Fotodom

В ближайшие месяцы провести крупный ремонт собираются около 46 процентов россиян, причем оплатить его в кредит или рассрочку планируют 30 процентов. Соответствующую долю граждан «Ленте.ру» по результатам соответствующего опроса назвали эксперты сервиса по поиску специалистов «Профи.ру».

В исследовании приняли участие 5000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет по всей стране. «Согласно нашим данным, спрос на заказы по ремонту в 2024 году увеличился на 22 процента по всей России в сравнении с прошлым годом. Это, вероятно, говорит о растущем интересе россиян к улучшению своих жилищных условий», — отметил бренд-директор «Профи.ру» Иван Сидоров. По информации специалистов, 15 процентов респондентов уже приступили к работам. Между 35 процентов опрошенных отметили, что в ближайшем будущем не планируют проводить ремонт, а оставшиеся четыре процента еще не определились с этим вопросом.

Что касается бюджета на ремонт, то треть готова выделить на переделку жилья сумму от 50 тысяч до полумиллиона рублей, еще четверть (24 процента) — от 500 тысяч до миллиона, 13 процентов — от миллиона до полутора. Каждый десятый намерен потратить полтора-три миллиона рублей, а восемь процентов готовы выложить за переделки более трех миллионов рублей.

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Подавляющее большинство россиян (74 процента) намерены обратиться к специалистам для проведения ремонтных работ, еще 11 процентов хотят комбинировать помощь профессионалов с собственными силами, а 10 процентов собираются выполнять все самостоятельно. Эксперты также выяснили, что 62 процента опрошенных активно откладывают деньги на ремонт, жертвуя тратами на удовольствия и путешествия. 13 процентов респондентов копят на ремонт, однако не отказываются от других трат, а 10 процентов отметили, что не копят специально на ремонт, а начнут работы, когда выдастся возможность. У 15 процентов опрошенных средства на ремонт отсутствуют.

Оплачивать переделку жилья 41 процент россиян собирается с помощью собственных накоплений, еще 17 готовы взять для этого кредит, 13 процентов — рассрочку. 14 процентов не будут отдавать деньги сами — это за них сделают за счет родителей либо других спонсоров. Пять процентов возьмут взаймы у друзей или родственников, четыре процента — деньги из зарплаты, а шесть процентов — иным способом.

Ранее в январе эксперт в сфере строительства Александр Агапов рассказал, что капитальный ремонт квартиры площадью 60 квадратных метров обойдется не менее чем в 3,6 миллиона рублей. По его словам, ремонт квартир в стране в этом году подорожает на 10-20 процентов.

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