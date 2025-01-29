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18:15, 29 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам дали совет для эффективного снижения риска инфаркта

Врач Агапкин рекомендовал включить в рацион отруби для снижения риска инфаркта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин дал россиянам совет, благодаря которому можно эффективно снизить риск инфаркта. Его доктор озвучил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин рекомендовал включить в рацион отруби. «С едой, какой бы она ни была, мы получаем часть холестерина. Большая часть, безусловно, образуется у нас же в печени — до 80 процентов», — отметил медик.

Если с едой употреблять отруби, как отметил специалист, они начинают притягивать и удерживать «плохой» холестерин. «Они не дают холестерину всасываться через стенки кишечника, а это может привести к снижению на 10-20 процентов уровня холестерина в крови», — объяснил он.

Ранее Агапкин раскрыл распространенное заблуждение об инфаркте и инсульте. Медик опроверг мнение о том, что животные жиры запрещены к употреблению людям, перенесшим эти недуги.

До этого врач общей практики Александр Мясников предупредил, что плохой сон провоцирует рост уровня «плохого» холестерина. Он отметил, что нарушенный сон также связывают с повышением риска развития онкологических заболеваний.

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