Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:15, 29 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы обезопасить детей в интернете

Эксперт Фомин призвал установить детям приложения родительского контроля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Чтобы ребенок не стал жертвой мошенников в интернете, необходимо установить программы контроля на его устройство. Способы обезопасить детей в сети россиянам назвал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что даже в том случае, если ребенок знает правила безопасного поведения в сети, у родителей должна быть возможность проверять его устройства. Фомин отметил, что это можно сделать с помощью приложений для родительского контроля или аналогичных встроенных функций. «Такие программы помогают мониторить сообщения в соцсетях, запросы в интернете, и подозрительную активность, например, переход по вредоносной ссылке», — объяснил специалист. По его словам, благодаря таким программам при появлении возможной угрозы родитель сможет принять все необходимые меры.

Материалы по теме:
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей. Как это устроено и можно ли защитить себя?
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей.Как это устроено и можно ли защитить себя?
14 декабря 2023

Кроме того, подчеркнул Фомин, родителям следует установить лимит на финансовые операции по банковской карте ребенка. Это обезопасит средства, если его обманут злоумышленники. А для отработки поведения в подобных ситуациях специалист предложил разыграть их с детьми. Например, родитель может написать ребенку с незнакомого аккаунта и попросить реквизиты карты и наблюдать за его действиями.

Также Фомин призвал установить на устройства ребенка антивирусные программы, чтобы обезопасить его от действия поддельных приложений, которые он может скачать на различных сайтах. Наконец, эксперт посоветовал ограничивать ребенку экранное время на телефоне, если он много времени проводит в сети.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с обманом детей. Сообщалось, что злоумышленники пишут ребенку от имени блогеров и выманивают данные карт родителей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги». Путин назвал условия для переговоров с Украиной и окончания СВО

      На Западе заявили о риске для украинских чиновников остаться без зарплат

      Браузер в Windows 11 получил защиту от псевдовирусов

      Зеленский ответил на слова Путина о переговорах по Украине

      Россиянам назвали способы обезопасить детей в интернете

      На Западе увидели плохой знак в признаниях военных ВСУ

      Известная 59-летняя актриса показала откровенное декольте на фото

      На Украине рассказали о навредивших Зеленскому действиях Трампа

      Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты в Красноармейске

      Скорпион пять раз ужалил звезду Netflix в промежность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше