Россиянам назвали способы обезопасить детей в интернете

Эксперт Фомин призвал установить детям приложения родительского контроля

Чтобы ребенок не стал жертвой мошенников в интернете, необходимо установить программы контроля на его устройство. Способы обезопасить детей в сети россиянам назвал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что даже в том случае, если ребенок знает правила безопасного поведения в сети, у родителей должна быть возможность проверять его устройства. Фомин отметил, что это можно сделать с помощью приложений для родительского контроля или аналогичных встроенных функций. «Такие программы помогают мониторить сообщения в соцсетях, запросы в интернете, и подозрительную активность, например, переход по вредоносной ссылке», — объяснил специалист. По его словам, благодаря таким программам при появлении возможной угрозы родитель сможет принять все необходимые меры.

Кроме того, подчеркнул Фомин, родителям следует установить лимит на финансовые операции по банковской карте ребенка. Это обезопасит средства, если его обманут злоумышленники. А для отработки поведения в подобных ситуациях специалист предложил разыграть их с детьми. Например, родитель может написать ребенку с незнакомого аккаунта и попросить реквизиты карты и наблюдать за его действиями.

Также Фомин призвал установить на устройства ребенка антивирусные программы, чтобы обезопасить его от действия поддельных приложений, которые он может скачать на различных сайтах. Наконец, эксперт посоветовал ограничивать ребенку экранное время на телефоне, если он много времени проводит в сети.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с обманом детей. Сообщалось, что злоумышленники пишут ребенку от имени блогеров и выманивают данные карт родителей.