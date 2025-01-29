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14:26, 29 января 2025Экономика

Россиянин оставил «многодетную семью» без сына

Уфимец украл фигуру ребенка с памятника многодетной семье и бросил в сугробе
Полина Кислицына (Редактор)

Житель Уфы украл фигуру ребенка с памятника многодетной семье и унес с собой. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Инцидент произошел около 5 утра в среду, 29 января, рядом с торговым центром «Мир». На записях, сделанных камерами видеонаблюдения, можно увидеть, как неизвестный забирает часть памятника, представляющего собой фигуры родителей с тремя детьми, относит в соседний двор, после чего пытается закопать в снегу. Через некоторое время вандал оставил «мальчика», а позднее фигуру обнаружили жильцы дома на улице Бессонова.

В главном управлении МВД по Башкирии рассказали, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленника ищут.

Ранее в январе стало известно, что нижегородскому памятнику Максима Горького вернули украденное туловище.

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