Россиянин оставил «многодетную семью» без сына

Уфимец украл фигуру ребенка с памятника многодетной семье и бросил в сугробе

Житель Уфы украл фигуру ребенка с памятника многодетной семье и унес с собой. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Инцидент произошел около 5 утра в среду, 29 января, рядом с торговым центром «Мир». На записях, сделанных камерами видеонаблюдения, можно увидеть, как неизвестный забирает часть памятника, представляющего собой фигуры родителей с тремя детьми, относит в соседний двор, после чего пытается закопать в снегу. Через некоторое время вандал оставил «мальчика», а позднее фигуру обнаружили жильцы дома на улице Бессонова.

В главном управлении МВД по Башкирии рассказали, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленника ищут.

Ранее в январе стало известно, что нижегородскому памятнику Максима Горького вернули украденное туловище.