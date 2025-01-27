Памятнику известного писателя в российском городе вернули украденное туловище

Памятнику Максиму Горькому в Нижнем Новгороде восстановили украденное туловище

Памятнику Максиму Горькому в Нижнем Новгороде вернули украденное туловище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию российского города.

Речь идет о мини-копии монумента, которая создавалась для слабовидящих людей и полностью повторяла семиметровый памятник известному писателю. Тактильный макет высотой около 30 сантиметров установили год назад, а в декабре 2024 года неизвестные спилили фигуру Горького, оставив от нее только ноги.

Сейчас памятник восстановили. Чуть выше лодыжек скульптуры виден шов, по которому приварили макет. Уточняется, что это прежняя фигурка, но отремонтированная. Как удалось найти пропавшую часть памятника и кто ее украл, власти Нижнего Новгорода не рассказали.

Ранее россиян возмутила двухметровая статуя рыцаря на дне Байкала. По неподтвержденной информации, воина в доспехах установил дайвинг-центр «Аква-ЭКО», посвятивший статую ученому Григорию Галазию, внесшему значимый вклад в изучение Байкала. Позже фигуру убрали со дна озера.