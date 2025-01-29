Российская стюардесса раскрыла содержимое своей рабочей сумки

Российская стюардесса раскрыла подписчикам содержимое своей рабочей сумки. Видео она поделилась на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь бортпроводница показала документы, без которых нельзя отправиться в рейс. Далее она достала из сумки прозрачную косметичку, портативный аккумулятор, зарядку, iPad, который предоставила компания, фартук для обслуживания во время подачи еды, книгу с информацией о самолете, а также проездные карты из разных стран.

Ранее эта же стюардесса раскрыла судьбу забытых в аэропорту чемоданов — их выставляют на аукцион и продают. Автор ролика объяснила, что очень часто авиагавани пытаются связаться с теми, кто забыл или потерял свой чемодан.