Российские подростки избили прохожего за просьбу позвонить

В Сосновоборске двое подростков избили прохожего за просьбу дать позвонить

В городе Сосновоборск Красноярского края двое подростков избили прохожего, который попросил их знакомую девушку дать ему телефон, чтобы позвонить. Об этом сообщил портал Ngs24.ru.

По данным российского издания, школьники 16 и 17 лет набросились с кулаками на мужчину. После они не стали оказывать прохожему помощь и ушли.

По версии следователей, дальше избитого обнаружили некие женщина и две девушки. Они вызвали бригаду медиков.

Спустя некоторое время удалось вычислить местонахождение нападавших подростков. Они заявили, что якобы мужчина приставал к их знакомой. Последнюю допросили — она отметила, что мужчина не приставал к ней, а лишь просил телефон позвонить.

В отношении юношей возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в городе Стерлитамак в Башкирии подростки избили сверстника из-за сломанного телефона.