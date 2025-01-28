Российского подростка избили из-за сломанного телефона

В Стерлитамаке подростки избили сверстника из-за сломанного телефона

В городе Стерлитамак в Башкирии подростки избили сверстника из-за сломанного телефона. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, российского школьника накануне начали преследовать. Подростки требовали, чтобы тот расплатился с ними за треснутый экран, якобы обнаруженный на устройстве.

Нападавшие не пускали товарища в подъезд и требовали деньги. После несовершеннолетнему сломали нос. Местные жители отметили, что школьники сколотили банду. По их словам, они занимаются вымогательствами не в первый раз.

По другой версии, пострадавший юноша обидел в прошлом девочку. Предположительно, за этот поступок его и наказали.

Ранее стало известно, что в Стерлитамаке подростки толпой избили сверстника и сняли это на видео. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию.