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11:44, 29 января 2025Россия

Российским десятиклассникам предложили пойти служить по контракту

В Псковской области замкомандира части предложил десятиклассникам пойти служить
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Заместитель командира части в Псковской области Сергей Тищенко предложил десятиклассникам пойти служить по контракту. Об этом сообщила газета «Струги» во «ВКонтакте».

В публикации отмечалось, что российский подполковник встретился с учащимися Струго-Красненской школы на «Уроке мужества».

В ходе мероприятия он заявил, что подростки могут «встать в ряды Вооруженных сил и стать профессионалами своего дела».

Кроме того, перед подростками выступил еще один солдат. Мужчина доложил об обстановке на луганском и донецком направлениях. Его имя и позывной газета не раскрыла.

Ранее стало известно, что учеников девятого класса школы №1 города Холмск в Сахалинской области научили выживать в зоне специальной военной операции (СВО).

Уточнялось, что занятие для ребят тогда провел боец Николай Трубников, параллельно ведущий курс по основам безопасности и защиты родины.

ЖЗЛ
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