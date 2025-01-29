Российским десятиклассникам предложили пойти служить по контракту

В Псковской области замкомандира части предложил десятиклассникам пойти служить

Заместитель командира части в Псковской области Сергей Тищенко предложил десятиклассникам пойти служить по контракту. Об этом сообщила газета «Струги» во «ВКонтакте».

В публикации отмечалось, что российский подполковник встретился с учащимися Струго-Красненской школы на «Уроке мужества».

В ходе мероприятия он заявил, что подростки могут «встать в ряды Вооруженных сил и стать профессионалами своего дела».

Кроме того, перед подростками выступил еще один солдат. Мужчина доложил об обстановке на луганском и донецком направлениях. Его имя и позывной газета не раскрыла.

Ранее стало известно, что учеников девятого класса школы №1 города Холмск в Сахалинской области научили выживать в зоне специальной военной операции (СВО).

Уточнялось, что занятие для ребят тогда провел боец Николай Трубников, параллельно ведущий курс по основам безопасности и защиты родины.