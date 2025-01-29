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23:15, 29 января 2025Мир

Шольц назвал причину злости на Маска

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: США освободили Германию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

США освободили Германию, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Его цитирует газета Esslinger Zeitung.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — сказал политик.

Он добавил, что именно поэтому злится на американского предпринимателя Илона Маска за поддержку правых политиков ФРГ.

Ранее Шольц назвал отвратительным фактом поддержку Маском правых политиков. Он выразил решительное несогласие с действиями миллиардера, подчеркнув, что подобное вредит демократии в европейских странах.

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