Место расправы над российскими лесниками попало на видео

СК показал видео с места убийства лесников в Калужской области

Место расправы над российскими лесниками в Куйбышевском районе Калужской области показали на видео. Ролик в Telegram-канале опубликовало региональное управление следственного комитета России (СКР).

На кадрах виден сожженный УАЗ лесников на деревенской улице, хозяйственные пристройки и дома, возле которых произошла трагедия. В грязи видна гильза от выпущенной во время расправы пули.

29 января к черному лесорубу приехали пятеро сотрудников лесничества, чтобы разобраться с незаконными вырубками. Злоумышленник открыл по ним огонь. В результате трое сотрудников лесничества получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.