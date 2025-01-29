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17:50, 29 января 2025Силовые структуры

Место расправы над российскими лесниками попало на видео

СК показал видео с места убийства лесников в Калужской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Место расправы над российскими лесниками в Куйбышевском районе Калужской области показали на видео. Ролик в Telegram-канале опубликовало региональное управление следственного комитета России (СКР).

На кадрах виден сожженный УАЗ лесников на деревенской улице, хозяйственные пристройки и дома, возле которых произошла трагедия. В грязи видна гильза от выпущенной во время расправы пули.

29 января к черному лесорубу приехали пятеро сотрудников лесничества, чтобы разобраться с незаконными вырубками. Злоумышленник открыл по ним огонь. В результате трое сотрудников лесничества получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

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