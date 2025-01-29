Стало известно о нескольких взрывах в небе над столицей российского региона

Shot: Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в небе над Ростовом-на-Дону

В небе над Ростовом-на-Дону прозвучало несколько громких взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет Shot в Telegram.

Предварительно, над столицей российского региона сработала система противовоздушной обороны (ПВО), говорится в посте. Власти информацию о ситуации не комментировали.

Как стало известно изданию со слов местных жителей, в районе Северный в Ростове-на-Дону звучала сирена. Также звуки взрывов услышали в районе села Кулешовка и в Таганроге Ростовской области.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 29 января средства радиоэлектронной борьбы подавили над регионом один беспилотный летательный аппарат. В результате дрон рухнул за пределами населенных пунктов, не причинив повреждений. Пострадавших также нет.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось о перехвате минувшей ночью 104 беспилотников Вооруженных сил Украины. В Курской области система ПВО уничтожила 47 дронов, в Брянской — 27, в Смоленской — 11, Тверской — 7, Белгородской — 4, Нижегородской — 3. По одному летательному аппарату также сбили над Ленинградской и Ростовской областями.