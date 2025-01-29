Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 29 января 2025Россия

Стало известно о нескольких взрывах в небе над столицей российского региона

Shot: Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в небе над Ростовом-на-Дону
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В небе над Ростовом-на-Дону прозвучало несколько громких взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет Shot в Telegram.

Предварительно, над столицей российского региона сработала система противовоздушной обороны (ПВО), говорится в посте. Власти информацию о ситуации не комментировали.

Как стало известно изданию со слов местных жителей, в районе Северный в Ростове-на-Дону звучала сирена. Также звуки взрывов услышали в районе села Кулешовка и в Таганроге Ростовской области.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 29 января средства радиоэлектронной борьбы подавили над регионом один беспилотный летательный аппарат. В результате дрон рухнул за пределами населенных пунктов, не причинив повреждений. Пострадавших также нет.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось о перехвате минувшей ночью 104 беспилотников Вооруженных сил Украины. В Курской области система ПВО уничтожила 47 дронов, в Брянской — 27, в Смоленской — 11, Тверской — 7, Белгородской — 4, Нижегородской — 3. По одному летательному аппарату также сбили над Ленинградской и Ростовской областями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули студенческие протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      В Госдуму внесли проект закона о праве увольнения многодетных военных

      Кличко обратился к Зеленскому и пожаловался на его окружение

      Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной организации из Голландии

      Екатерина Андреева вышла в свет с сумкой почти за 3 миллиона рублей

      В МИД России раскрыли подробности переговоров с новыми властями Сирии

      В Евросоюзе назвали условия отказа от российского газа

      Ида Галич объявила о беременности

      В России оценили возможность членства Армении в ЕС и ЕАЭС

      Россиян предупредили о риске подорожания популярного напитка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше