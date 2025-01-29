Украина пыталась атаковать еще один российский регион

Ростовский губернатор Слюсарь: Силы ПВО сбили беспилотник в Мясниковском районе

Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА в Мясниковском районе», — сообщил губернатор. По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировали, беспилотник упал вне населенных пунктов.

29 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке беспилотника. По его информации, летательный аппарат сбили над Ладожским озером близ берега во Всеволожском районе.

Помимо Ленинградской области, в ночь на среду, 29 января, ВСУ {{пытались атаковать|https://lenta.ru/news/2025/01/29/vsu-massirovanno-atakovali-dronami-rossiyskie-regiony-v-smolenskoy-oblasti-oni-pytalis-udarit-po-ob-ektu-yadernoy-energetiki/|}} Нижегородскую, Смоленскую, Тверскую и Брянскую области. В регионах сбили беспилотники. В Смоленской области целью ВСУ был объект ядерной энергетики.