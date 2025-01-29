Украинские дроны попытались атаковать объект ядерной энергетики в российском регионе

Анохин: В Смоленской области БПЛА пытались атаковать объект ядерной энергетики

В Смоленской области украинские беспилотники попытались атаковать объект ядерной энергетики, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Василий Анохин.

Он отметил, что в различный районах массированной атаке дронов подверглись гражданские объекты, удар отражали средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«По предварительной информации один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики. Пострадавших и разрушений нет», — добавил Анохин.

Также в ночь на 29 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

