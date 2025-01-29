Беспилотник пытался атаковать Ленинградскую область

Губернатор Дрозденко: БПЛА сбит над Ладожским озером в Ленинградской области

Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА», — сообщил губернатор.

По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Дрозденко поблагодарил военнослужащих за защиту неба российского региона и напомнил, что опасность атаки беспилотников в области снята.

Помимо Ленинградской области, в ночь на среду, 29 января, ВСУ пытались атаковать Нижегородскую, Смоленскую, Тверскую и Брянскую области. В Смоленской области украинские военные пытались ударить по объекту ядерной энергетики.