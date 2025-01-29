ВСУ массированно атаковали дронами российские регионы. В Смоленской области они пытались ударить по объекту ядерной энергетики

Губернатор Смоленской области Анохин сообщил о массированной атаке дронов

В Смоленской области украинские беспилотники попытались атаковать объект ядерной энергетики, об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин.

Он отметил, что в различных районах массированной атаке дронов подверглись гражданские объекты, удар отражали средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По предварительной информации один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики. Пострадавших и разрушений нет Василий Анохин губернатор Смоленской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что под объектом ядерной энергетики подразумевается Смоленская атомная электростанция (АЭС).

В Нижегородской области из-за обломков дронов загорелась промзона

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин.

В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные Глеб Никитин губернатор Нижегородской области

По словам губернатора, пострадавших нет. Об атаке дронов также рассказали очевидцы. Местные жители сообщили о звуках взрывов. По предварительными данным, беспилотники упали в районе нефтебазы в Кстово, начался пожар.

Над Брянской областью сбили 26 беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над территорией Брянской области, об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Враг предпринял очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе три реактивных Александр Богомаз губернатор Брянской области

Он отметил, что пострадавших нет, оперативные службы прибыли на место и обследуют территорию.

Беспилотники атаковали Тверскую область

В ночь на 29 января российские силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя. Позднее количество уничтоженных аппаратов выросло до 14, а затем и до 20.

Еще несколько дронов были уничтожены над другим районом региона.

29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в районе Андреаполя Тверской области сбито несколько беспилотных летательных аппаратов Игорь Руденя губернатор Тверской области

На месте работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле главы региона.

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

МЧС России предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников. «Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны», — отмечает ведомство.

В аэропорту Казани временно ограничили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы, позднее ограничения были сняты.

20 января Минобороны России сообщило, что над Татарстаном было сбито три беспилотника. Одной из целей Вооруженных сил Украины был вертолетный завод. В его сторону были запущены реплики турецкого Bayraktar — беспилотники «Лютый».

