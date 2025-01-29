В российском регионе загорелась промзона из-за БПЛА

В Нижегородской области обломки БПЛА вызвали возгорание в Кстовской промзоне

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, предварительно, пострадавших нет. «Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные», — сообщил Никитин.

Ранее очевидцы сообщили, что дроны атаковали Нижегородскую область. Также в ночь на 29 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.