Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:06, 29 января 2025Россия

В российском регионе загорелась промзона из-за БПЛА

В Нижегородской области обломки БПЛА вызвали возгорание в Кстовской промзоне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, предварительно, пострадавших нет. «Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные», — сообщил Никитин.

Ранее очевидцы сообщили, что дроны атаковали Нижегородскую область. Также в ночь на 29 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги». Путин назвал условия для переговоров с Украиной и окончания СВО

      Россия призвала Израиль отменить запрет деятельности БАПОР

      Российский постпред в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными

      В США призвали демонтировать Польшу вместо «Северных потоков»

      Над российским регионом сбили 26 украинских беспилотников

      В аэропорту Казани приостановили полеты

      В Пентагоне высказались об отправке Украине противоракет для Patriot из Израиля

      Задержанных в Тунисе россиян распределили в три разных тюрьмы

      В российском регионе загорелась промзона из-за БПЛА

      Учительницу арестовали за совращение двоих школьников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше