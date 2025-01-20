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09:48, 20 января 2025Россия

Минобороны России заявило о новой попытке атаки ВСУ на Татарстан

Минобороны России: Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Татарстаном
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Республику Татарстан. О новой попытке атаки противника сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, новая попытка атаки была предпринята в период с шести до семи утра по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона.

Утром в понедельник, 20 января, Минобороны заявляло о 31 перехваченном дроне, один из которых сбили над Татарстаном. При этом жители Казани и окрестностей сообщали о трех сериях взрывов.

Впоследствии власти сообщили об отражении атаки беспилотников ВСУ, которые пытались ударить по промышленным предприятиям Казани. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. Обломок одного из беспилотников упал у жилого дома в Казани, он оказался не взрывоопасен.

ЖЗЛ
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