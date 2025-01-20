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09:03, 20 января 2025Россия

Появились подробности об обнаруженном у жилого дома в Казани обломке БПЛА

Мэрия Казани: Найденный у жилого дома обломок беспилотника не взрывоопасен
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обломок беспилотника, который нашли у жилого дома в Казани, оказался не взрывоопасен. Подробности об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале.

«Рядом с домом утром упал обломок. Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная», — сообщила мэрия. Власти города также заверили, что ситуация вокруг дома безопасна, Других подробностей о ситуации в мэрии не привели.

Ранее в сети появилась информация, что в Казани возле жилого дома нашли осколок беспилотного летательного аппарата. Со слов очевидцев, сначала осколок БПЛА попал на крышу жилого дома, а затем рухнул возле подъезда.

Утром в понедельник, 20 января, беспилотники пытались атаковать промышленные предприятия в Казани. Жители сообщали о трех сериях взрывов над городом и окрестностями. По данным Минобороны, над Татарстаном перехватили один беспилотник. Власти Татарстана же сообщили о нескольких беспилотниках, которые удалось обезвредить.

ЖЗЛ
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