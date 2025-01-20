Стало известно об упавшем на жилой дом осколке беспилотника в российском городе

Mash: В Казани возле жилого дома нашли осколок беспилотника

В Казани возле жилого дома нашли осколок беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Iptash.

Со слов очевидцев, сначала осколок БПЛА попал на крышу жилого дома на улице Можайского в российском городе, а затем рухнул возле подъезда.

На опубликованных кадрах видно, что обломок упал недалеко от припаркованных во дворе машин. По данным канала, жильцов дома эвакуировали.

Утром в понедельник, 20 января, очевидцы сообщили о мощных взрывах над Казанью. В регионе объявили угрозу атаки БПЛА.В сети опубликовали кадры пролета беспилотника над Казанью, снятые в Авиастроительном районе.

Предварительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по региону беспилотником самолетного типа «Лютый». Сообщалось о попытке атаки на вертолетный завод и другие промышленные предприятия.

